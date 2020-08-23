Son dakika haberi | Adana Valisi Süleyman Elban'dan, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Adana Valisi Süleyman Elban'dan, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri: Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili, "Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık.

Son dakika haberi | Adana Valisi Süleyman Elban'dan, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili açıklama Açıklaması
23.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:17

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili, "Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor." dedi.

Elban, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere, saat 13.00 sıralarında birkaç ayrı noktada yangın başladığını ve halen kontrol altına alınmadığını söyledi.

Yoğun poyrazın da etkisiyle kuzeyden başlayan yangının güneye doğru hareket ettiğini dile getiren Elban, şöyle konuştu:

"Belli dönemlerde yangının yoğunluğu artmakla birlikte biz kontrol altına alacağımızı düşünürken, rüzgarın süratini arttırması neticesinde şu an henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor. Maalesef henüz kontrol altına alamadık ancak şu ana kadar yangında sevindirici olan bir taraf varsa Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanmamız söz konusu değil. Bu bizi rahatlatan bir şey. Ülkemizin bu kadar akciğerinin yanmasına rağmen sevindirici ya da rahatlatıcı tarafı bu."

"İHA'mız sürekli yangın bölgesini izliyor"

Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözü, belediyeye ait itfaiye ve iş makinelerinin alanda olduğunu belirten Elban, yangına sürekli müdahale edildiğini aktardı.

Elban, akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu an bir İHA'mız sürekli yangın bölgesini izliyor ve anlık veri aktarımında bulunuyor. Jandarmamız, komando timlerimiz, takviye birliklerimizle hem köylerimizin takviyesini yapıyoruz hem burada herhangi bir can güvenliği oluşmasın diye arkadaşlarımız sürekli tedbirler alıyor. Trafik düzenlemesi yapıyor. Ancak biraz önce yangının yoğun olduğu bölgeden de geliyoruz. O bölgede rüzgar çok fazla. Dolayısıyla bu da yangının yavaşlamasına engel oluyor ve maalesef kontrolü de çok güçleştiriyor. Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız burada çaba içerisindeler. Köylülerimiz de ilave bir mağduriyet yaşamasınlar diye kendilerine Kozan ilçemizde kalacakları yerler de temin ettik. İhtiyaç olacak barınma ve iaşeyle ilgili her türlü tedbir de alındı. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması."

Vali Elban, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya da "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. O ancak yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde yanıt verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Spor
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif
Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hadise Oğuzhan Koç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Yangın Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Adana Valisi Süleyman Elban'dan, Kozan'daki orman yangınıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 23:20:35. #1.14#
title