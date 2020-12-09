Son dakika haberi! Adana Valiliği, şehit babasının vergi borcu nedeniyle cezaevine girdiği iddialarını yalanladı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana Valiliği, şehit babasının "vergi borcu yüzünden cezaevinde" olduğu yönündeki iddialarla ilgili "Şehidimizin babasının tahakkuk edilmiş ya da mahkeme kararıyla tespit edilmiş herhangi bir vergi borcu bulunmadığı gibi vergi borcunu yatıramaması nedeniyle de cezaevine girmemiştir.

Adana Valiliği, şehit babasının "vergi borcu yüzünden cezaevinde" olduğu yönündeki iddialarla ilgili "Şehidimizin babasının tahakkuk edilmiş ya da mahkeme kararıyla tespit edilmiş herhangi bir vergi borcu bulunmadığı gibi vergi borcunu yatıramaması nedeniyle de cezaevine girmemiştir." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, şehit babasının "vergi borcu yüzünden cezaevinde" olduğu yönünde iddialara yer verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şehidimizin babasının tahakkuk edilmiş ya da mahkeme kararıyla tespit edilmiş herhangi bir vergi borcu bulunmadığı gibi vergi borcunu yatıramaması nedeniyle de cezaevine girmemiştir. Şehidimizin babasının, 2008-2009'da yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle 'Vergi Kanunu'na muhalefetten yargılandığı Adana 12. Asli Ceza Mahkemesinde 17 Nisan 2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde onanmıştır. Şehidimizin babası M.K, iki ayrı suçtan toplamda 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası almış, Adana 1. İnfaz Hakimliğince de cezanın infazına karar verilmiştir. Şehidimizin babası, cezanın infazı için herhangi bir kolluk kuvveti tarafından teslim alınmamış, ailesine haber vermeksizin kendisi teslim olmuştur."

Açıklamada, olayın hukuki sürecinin valilikçe takip edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven