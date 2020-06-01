Son dakika haberi! Adana Ticaret Borsası
Son dakika güncel haberine göre Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
01.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:27
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,67
|1,73
|Mısır
|Kg
|1,34
|1,38
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,65
|2,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,50
|9,60
Kaynak: AA