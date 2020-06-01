Son dakika haberi! Adana Ticaret Borsası Son dakika güncel haberine göre Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,67 1,73 Mısır Kg 1,34 1,38 Soya fasulyesi Kg 2,65 2,80 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,50 9,60

Kaynak: AA