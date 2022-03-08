Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL - Haberler

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Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre ADANA polisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolü sırasında durdurulan kadın sürücülere karanfil verdi.

ADANA polisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolü sırasında durdurulan kadın sürücülere karanfil verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda durdurulan kadın sürücülerin ve araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, kendilerini karanfillerle karşılayan polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin karanfil verdiği kadınlar, kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür etti. Ayrıca Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, makamında ağırladığı kadın polislere karanfil verdi. Kadın polisler için emniyet müdürlüğü yemekhanesinde kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.

Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL

Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL

Son dakika haberi | ADANA POLİSİNDEN KADIN SÜRÜCÜLERE KARANFİL

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Adana Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Haberler

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