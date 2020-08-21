Son dakika haberi: Adana Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Adana Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık

Gelen son dakika haberine göre Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtıkGökhan KESKİNCİ ADANA,(DHA) - ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü İsa B.

21.08.2020 05:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 05:29

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık

Gökhan KESKİNCİ ADANA,(DHA) - ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü İsa B. Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani diyerek kendisini savundu.

Saat 03.00 sıralarında meydana gelen ev kurşunlaması üzerine çevrede kentte güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelilerini yakalamak için merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi çevresinde devriyeleri arttırdı. Polis ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri 01 ACM 181 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kıyıboyu Caddesi'nden Gazipaşa Mahallesi'ne geçiş yapan sürücü, Namık Kemal Mahallesi ara sokaklarında izini kaybettirmek istedi. Ancak çıkmaz sokağa giren sürücü, kıskıvrak yakalandı. Birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan otomobilde arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını belirten sürücü İsa B., Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani diyerek kendisini savundu.

İsa B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Adana Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Güncel
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu 3. Sayfa
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Politika
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Alişan Murat Boz Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Can Bartu Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Adana Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 05:33:03. #1.14#
title