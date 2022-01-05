Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı - Haberler
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Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı

Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haber: Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

ADANA (İHA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler etkinlik alanlarında coşkunun rahatça yaşanması adına görevdeydi. Apartmanların çatılarında özel hareket polisleri, yürüyüş esnasında çevik kuvvet polisleri, 5 Ocak yürüyüşünde öncülük yapan atlı polisler kurtuluş coşkusunun rahatça yaşanması için canla başla görev yaptı. - ADANA

Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı

Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı

Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı

Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı

Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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