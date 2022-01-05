Son dakika haberi | Adana polisi kuş uçurtmadı

ADANA (İHA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler etkinlik alanlarında coşkunun rahatça yaşanması adına görevdeydi. Apartmanların çatılarında özel hareket polisleri, yürüyüş esnasında çevik kuvvet polisleri, 5 Ocak yürüyüşünde öncülük yapan atlı polisler kurtuluş coşkusunun rahatça yaşanması için canla başla görev yaptı. - ADANA