Son dakika haberi | ADANA Parktaki ağaca kendisini asmaya hazırlanırken polis yetişti Son dakika gündem haberi... Parktaki ağaca kendisini asmaya hazırlanırken polis yetiştiAdana'da, parktaki ağaca kendini asarak intihar etmek isteyen Şahin B. (45), polis tarafından ikna edilerek, vazgeçirildi.

Parktaki ağaca kendisini asmaya hazırlanırken polis yetişti Adana'da, parktaki ağaca kendini asarak intihar etmek isteyen Şahin B. (45), polis tarafından ikna edilerek, vazgeçirildi. Olay, sabah erken saatlerde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. Şahin B., yanında getirdiği ipi, sandalyeye çıkarak ağaca bağladı. Şahin B.'nin intihar edeceğini fark edenler hemen polisi aradı. Hızla parka gelen polis ekipleri, sandalyedeki Şahin B.'yi ikna ederek, intihardan vazgeçirdi. Alkollü olduğu öne sürülen Şahin B., polis merkezine götürüldü. Kaynak: DHA