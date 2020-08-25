Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı. Kaynak: AA