Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı
Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
25.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:56
Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA