Ceyhan'da rüşvet operasyonu
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Ceyhan'da rüşvet operasyonu

19.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:45

Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.

Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar'ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

Ceyhan'da rüşvet operasyonu
Ceyhan'da rüşvet operasyonu
Ceyhan'da rüşvet operasyonu
Ceyhan'da rüşvet operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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