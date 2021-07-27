Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi! Adana merkezli internetten dolandırıcılık soruşturmasında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana merkezli 8 ilde gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 8 ilde gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ürün satışı yapılan internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan araştırmada şüphelilerin aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin 250 bin lira tutarında dolandırıldığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli operasyonda ekiplerce Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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