FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
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FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana ve Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik önceki gün Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ş, R.U, A.S.T, K.O.İ, Y.T. ve İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlediği adreslere 7 Temmuz'da operasyon düzenlemiş, 6 zanlıyı gözaltına almıştı.

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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