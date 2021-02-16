Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

16.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:20

Adana merkezli 3 ilde nitelikli zimmet ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana merkezli 3 ilde nitelikli zimmet ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 12 Şubat'ta kentteki bir tarım kredi kooperatifinde usulsüz kredi kullandırılarak haksız kazanç sağlandığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Adana merkezli Mersin ve Düzce'de düzenlediği ve 25 zanlının gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de bir kooperatif üyesinin, dönemin kooperatif müdürü G.B. ile yardımcısı İ.Y'nin kendisini 300 bin lira dolandırdığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattığı ve elde edilen bilgiler üzerine polisin şüphelileri takibe aldığı öğrenildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilen müfettişler ise hesaplarda yaptıkları incelemede yaklaşık 1 milyon liralık açık tespit etti.

Bunun üzerine eski kooperatif müdürü G.B'nin hesaptaki açığı kapatmak için üyelerden C.A. ile anlaştığı ve bu kişiye sonradan parasını ödemesi koşuluyla 933 bin liralık tohum, gübre ve benzeri tarım ürünü satışı yapılmış gibi gösterdiği ileri sürüldü.

C.A'nın daha sonra kooperatife ödenmesi gereken parayı G.B'den istediği ancak tahsil edemeyince karşılığında senet ve bono aldığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8'i kadın 18 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan, aralarında G.B, İ.Y. ve C.A'nın da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta bir tarım kredi kooperatifinde usulsüz kredi kullandırılarak haksız kazanç sağlandığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı. Araştırmada yaklaşık 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli, Adana merkezli Düzce ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli 3 ildeki nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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