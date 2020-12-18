Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı

18.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:13

Son dakika haber... Adana merkezli 2 ilde, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 2 ilde, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü YPG/PKK şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Adana ve Mersin'de tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda kaldıklarını belirlediği 5 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Suriye'de Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katıldıkları iddia edilen 5 şüphelinin çadırlarında, tabanca, 5 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların, tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda gizlendikleri ve bölgede terör propagandası yaptıkları öne sürüldü.

Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Çelik Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 5 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:13:42. #1.14#
title