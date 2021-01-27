Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
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Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama

27.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:51
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama

Son dakika haberleri: ADANA merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaralarını değiştirerek satan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaralarını değiştirerek satan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla, 16'sı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı. Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları tespit edildi.

Polisin, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler, 23 Ocak'ta Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 49 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla 29 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama
Son dakika haberi! Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 20 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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