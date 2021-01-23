Son dakika haberi: Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı çetesine operasyon: 41 gözaltı
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Son dakika haberi: Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı çetesine operasyon: 41 gözaltı

23.01.2021 16:10 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:14

Son dakika haberine göre Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekiplerince oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak, Batman, Mardin, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşları B.D, H.K. ve M.E'nin de arasında bulunduğu 41 zanlı yakalandı.

Adreslerde ve bazı depolarda yapılan aramada, hacizli ve çalıntı araçların yanı sıra, çok sayıda araç parçası, ruhsat ve plakalar ele geçirildi.

Şüphelilerin, değerinin çok altında aldıkları hacizli araçları veya çaldıkları araçları, aynı model ve renk hasarlı araçların şasi numarasını yerleştirerek sattıkları öne sürüldü.

Bu yöntemle bugüne kadar 25 aracı sattığı tespit edilen zanlıların, bazı hacizli ve çalıntı araçları da parçalayarak sattıkları iddia edildi.

Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan 8 şüphelinin

Son dakika haberi: Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı çetesine operasyon: 41 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı çetesine operasyon: 41 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı çetesine operasyon: 41 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı çetesine operasyon: 41 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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