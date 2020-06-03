Son dakika haberi... Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
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Son dakika haberi... Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı

Son dakika haberi... Adana Kozan karayolunda otomobil ile traktör çarpıştı.

Son dakika haberi... Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
03.06.2020 05:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 05:02

Adana Kozan karayolunda otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Ziya Tokcan ağır yaralanırken kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Adana Kozan karayolunda saat 00.30 sularında meydana gelen kazada 44 FE 868 plakalı otomobil sürücüsü Ali Ocak aynı istikamette ilerleyen traktörün dorsesine arkadan çarptı.

44 FE 868 plakalı Ali Ocak yönetimindeki araç kazada hurdaya dönerken traktör sürücüsü Ziya Tokcan kazada ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekibi tarafından ambulanslar ile Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı. Otomobil ve traktör kazada hurdaya dönerken otomobilde bulunan İbrahim Gültekin, Itır Kalkan, Musa Gültekin, Neslihan Yörüger, Tufan Yörüger, Ali Ocak, Türkan Gültekin ve traktörde bulunan sürücü Ziya Topcan, ve Ahmet Molla Topcan, Ahmet Topcan, Kozan devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu Apır olan Traktör sürücüsü Ziya Topcan Adana'ya sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Adana Kozan karayolu kaza nedeni trafiğe kapandı.

(Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir/İHA)

Kaynak: İHA

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