Son dakika haberi: Adana Kozan'da orman yangını (2)
Bir son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgii soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal