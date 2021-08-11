Son dakika haberi: Adana Kozan'da orman yangını (2)
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Son dakika haberi: Adana Kozan'da orman yangını (2)

Son dakika haberi: Adana Kozan'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgii soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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