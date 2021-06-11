Son dakika haberi... Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün projesi, ÇKA'dan destek almaya hak kazandı
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Son dakika haberi... Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün projesi, ÇKA'dan destek almaya hak kazandı

Son dakika haberi... Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün projesi, ÇKA'dan destek almaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ???????Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Tarihe Işık Tutan Anavarza Antik Kenti Danışmanlık Hizmeti Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) destek almaya hak kazandı.

???????Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Tarihe Işık Tutan Anavarza Antik Kenti Danışmanlık Hizmeti Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Betül Kiminsu arasında imzalandı.

Proje kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı Müze Müdürlüğünde görev yapan 15 personele, Anavarza Antik Kenti'nin turizm bilinirliğinin arttırılması ve daha etkin tanıtılabilmesi için profesyonel bir eğitmenden danışmanlık hizmeti alması sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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