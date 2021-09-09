Son dakika haberi: ADANA HAVALİMANI'NDA KARGO BÖLÜMÜNDEKİ KLİMA ÜNİTESİ PATLADI: 2 İŞÇİ AĞIR YARALI

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA Havalimanı'nın kargo bölümündeki bir klima ünitesinde yapılan gaz kontrolü sırasında patlama oldu.

ADANA Havalimanı'nın kargo bölümündeki bir klima ünitesinde yapılan gaz kontrolü sırasında patlama oldu. Patlamada ağır yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Adana Havalimanı'nın kargo bölümünde meydana geldi. İşçiler Numan Aksoy (40) ve Mustafa Bolat'ın (41) bir klima ünitesinde yaptığı gaz kontrolü sırasında patlama oldu. Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı