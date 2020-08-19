Son dakika haberi! ADANA FETÖ'nün sözde bölge imamı yakalandı
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Son dakika haberi! ADANA FETÖ'nün sözde bölge imamı yakalandı

Son dakika haberine göre FETÖ'nün sözde bölge imamı yakalandıAdana'da Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda firari olan, örgütün sözde bölge imamı olduğu öne sürülen A.O., düzenlenen baskınla yakalandı.

Son dakika haberi! ADANA FETÖ'nün sözde bölge imamı yakalandı
19.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:38

FETÖ'nün sözde bölge imamı yakalandı

Adana'da Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda firari olan, örgütün sözde bölge imamı olduğu öne sürülen A.O., düzenlenen baskınla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan FETÖPDY'nin sözde bölge imamı olduğu öne sürülen A.O.?nun adresini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen şok baskında A.O.?yu kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götürülen A.O.?nun, Fethullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'nın kapatılmaması için bankaya 10 bin lira para yatırdığı, KHK ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde sigorta kaydının olduğu, örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminin ardından üst düzey örgüt üyeleriyle görüşme yaptığı belirlendi. Öte yandan A.O.?nun, gri listede aranırken polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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