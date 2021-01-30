Son dakika haberi! Adana Demirspor'un yeni forveti Rangel, adını kulüp tarihine yazdırma hedefinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Adana Demirspor'un yeni forveti Rangel, adını kulüp tarihine yazdırma hedefinde

30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:09
Son dakika haberi! Adana Demirspor'un yeni forveti Rangel, adını kulüp tarihine yazdırma hedefinde

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Lucas Rangel, ligi şampiyon tamamlayıp adını kulüp tarihine yazdırmak istediğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Lucas Rangel, ligi şampiyon tamamlayıp adını kulüp tarihine yazdırmak istediğini söyledi.

Mavi-lacivertli takımın 26 yaşındaki yeni forveti Rangel, AA muhabirine, bireysel ve takım olarak hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

Rangel, Adana Demirspor'a transferinden memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada mücadeleci bir ekiple beraberim. Böyle bir şeye benim de ihtiyacım vardı. Son 1,5 aydır antrenman yapamıyordum. Buraya geldim ve şu an kendimi tamamıyla buraya adapte ettim. Gerçekten iyi çalışıyorum, takım olarak da gerçekten yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Takımın şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu biliyorum. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz."

Mavi-lacivertlilerin, sahalarında Bursaspor'a 2-1 kaybettiği maçı tribünden izlediğini anlatan Rangel, "Mağlubiyeti takım olarak unutmamız gerekiyor. Aslına bakarsanız maçta da pek çok pozisyon yakaladık. Pozisyonları gole çeviremedik, gerçekten şanssızdık. Umarım bundan sonra bu tarz kazalarla karşılaşmayız. Bu takımı hep beraber şampiyon yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu kazanıp kulüp tarihinde yer almak istiyorum"

Brezilyalı forvet, takımın başarısı için ter dökeceğini ve elinden geleni yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben takımın başarısı için buradayım. Pozisyonlar kaçabilir fakat burada önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Forma için çalışıyorum ve mücadele ediyorum. Hazırlıklarımı formayı kapmak için sürdürüyorum. Nihai kararı teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar verecek. Teknik direktörümüzün forma vermesi durumunda sahaya çıkarak elimden gelenin yüzde 100'ünü yapacağım. Hedefim takıma yardımcı olmak. İlk olarak şampiyonluk hedefimiz var. Kulübümüz çok uzun zamandır şampiyonluğa hasret. Öncelikle bu şampiyonluğu kazanıp Adana Demirspor tarihinde yer almak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Hanife Gürdal Jason Statham Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Adana Demirspor'un yeni forveti Rangel, adını kulüp tarihine yazdırma hedefinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 11:27:24. #1.14#
title