Son dakika haberi | Adana Demirspor taraftarlarından coşkulu final kutlaması
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Son dakika haberi | Adana Demirspor taraftarlarından coşkulu final kutlaması

Son dakika güncel haberine göre TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında evinde Bursaspor'u yenerek finale yükseldi.

27.07.2020 08:22 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:36

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında evinde Bursaspor'u yenerek finale yükseldi. Adana Demirsporlu taraftarlar, takımlarının finale yükselmesini coşkuyla kutladı.

Adana Demirspor, Süper Lige yükselme potasında play-off yarı final ikinci maçında Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Adana Demirsporlu taraftalar maçın bitiş düdüğü ile birlikte finale yükselme coşkusunu sokaklarda kutladı.

Adana Demirsporlu taraftarlardan sosyal mesafesiz kutlama

Kent genelinde taraftarlar grupları bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup tur attı. Finale yükselmeyi kutlayan Adana Demirsporlu taraftarlar sokaklarda çiftetelli oynadı. Binlerce taraftar, sokağa dökülerek sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp sevinmeye devam etti. Şehrin birçok noktası gerçekleşen kutlamalarda taraftarların maske takamaması dikkatlerden kaçmadı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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Son dakika haberi | Adana Demirspor taraftarlarından coşkulu final kutlaması

Kaynak: İHA

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