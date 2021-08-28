Son dakika haberi | Adana Demirspor, Fildişi Sahilli futbolcu Simon Deli'yi transfer etti
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Son dakika haberi | Adana Demirspor, Fildişi Sahilli futbolcu Simon Deli'yi transfer etti

Son dakika haberi | Adana Demirspor, Fildişi Sahilli futbolcu Simon Deli'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fildişi Sahilli 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fildişi Sahilli 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Slavia Prag ve Club Brugge formaları giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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