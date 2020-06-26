Son dakika haberi... Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçı öncesinde futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz ve kulüp personellerimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA