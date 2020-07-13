Son dakika haberi! Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi
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Son dakika haberi! Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Son dakika haberi! Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi
13.07.2020 03:16 | Son Güncelleme: 13.07.2020 03:20

SPOR Adana Demirspor Başkanı Sancak, cezalı olduğu maçı kiraladığı vinç üzerinden izledi

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, cezalı olduğu için bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti. Cezası nedeniyle stada ve protokol tribününe girmesi yasak olan başkan Sancak, takımını izlemek için böyle bir yol seçti.

- Sancak

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Kaynak: DHA

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