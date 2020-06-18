Son dakika haberi | Adana'dan Irak'a yerli buğday tohumu ihracatı
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Son dakika haberi | Adana'dan Irak'a yerli buğday tohumu ihracatı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da bir firma geliştirdiği 8 yüksek verim ve kalite değerlerine sahip ekmeklik buğday çeşidi tohumunu yurt içinin yanı sıra yurt dışına satıyor.

Son dakika haberi | Adana'dan Irak'a yerli buğday tohumu ihracatı
18.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:10

Adana'da bir firma geliştirdiği 8 yüksek verim ve kalite değerlerine sahip ekmeklik buğday çeşidi tohumunu yurt içinin yanı sıra yurt dışına satıyor.

Firma tarafından kurulan Ar-Ge merkezinde geliştirilen 30 bin ton sertifikalı tohumun yarısı bu yıl Irak'a ihraç edildi. Yurt içinde 30 ildeki üreticilere deneme amaçlı ekim çalışmaları yapılan ve dekara 750 kilogram üzerinde verim alınan tohumları firma, Türkiye ile benzer iklime sahip ülkelere satmayı planlıyor.

Tekfen Tarım Tarla Bitkileri Operasyon Müdürü Nevzat Ağrı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarında biyoteknolojik yöntemlerle buğday tohumu başta olmak üzere yumru patates, meyve anacı ve muz fidesi üretim çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Tesislerinde her yıl 30 bin ton sertifikalı buğday tohumu ürettiklerini ifade eden Ağrı, bunun yarısını iç, yarısını da yurt dışına gönderdiklerini belirtti.

Yerli tahıl çeşidi geliştirmek için yoğun mesai harcadıklarını aktaran Ağrı, Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında 4'ü yazlık, 4'ü de kışlık ekmeklik buğday olmak üzere 8 çeşit geliştirdiklerini dile getirdi.

Ar-Ge merkezlerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Ağrı, şöyle devam etti:

"Şu anda yazlık kuşakta dört, kışlık kuşakta da dört ekmeklik buğday çeşidi olmak üzere 8 yerli ve milli tohum üretimi yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 30 bin ton sertifikalı tohum üretimi ve satışı yaptık. Bu tohumun da yüzde 50'sini benzer iklime sahip Irak pazarına ihraç ediyoruz. Irak dışında Kazakistan, Türkmenistan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, İran, Afganistan, Pakistan gibi tarım üretiminin yoğun bir şekide yapıldığı ülkelerle irtibat halindeyiz. Yeni özgün ürünlerimizin bu pazarlarda da ticaretini yapmaya başlayacağız."

Yerli tohumların deneme kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle iş birliği halinde "Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Konya başta olmak üzere 30 şehirdeki çiftçilere verildiğini ifade eden Ağrı, şu an hasadın başladığını ve yerli tohumlarda dekara yaklaşık 750 kilogram ve üzerinde verim alındığını söyledi.

Ağrı, gelecek yıllarda geliştirdikleri yerli tohum çeşitlerinin ekim alanlarının daha artmasını ve yurt dışından daha çok talep almasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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