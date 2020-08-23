Son dakika haberi | Adana'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri... Adana'daki 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
23.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:28
Adana'daki 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Kameraya yansıyan ilk kazada kavşakta çarpışan iki otomobil savrularak, yol kenarındaki yayalara çarpıyor. Görüntüde kaldırıma savrulan vatandaşların bir süre yerden kalkamadığı görülüyor.
Kaydedilen ikinci kazada kavşaktan dönen otomobil, başka bir otomobilin yandan çarpması sonucu savruluyor ve yol kenarındaki iş yerine çarparak durabiliyor.
Son kazada ise trafik ışıklarından yan yana geçen bir otomobil ile zırhlı polis aracına sağdan gelen bir cip çarpıyor. Kazada 3 araçta da hasar meydana geliyor.
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Kaynak: AA