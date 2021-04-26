Son dakika haberi! Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan sanığa 6 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası verildi
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Son dakika haberi! Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan sanığa 6 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası verildi

Son dakika haberi! Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan sanığa 6 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin soruşturma kapsamında kent merkezindeki yasa dışı gösterilere katıldığı öne sürülen sanık, beş ayrı suçtan toplamda 6 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin soruşturma kapsamında kent merkezindeki yasa dışı gösterilere katıldığı öne sürülen sanık, beş ayrı suçtan toplamda 6 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ö.İ ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 15 Haziran 2014'te PKK/KCK'nın çağrısı üzerine merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldığı, yolu trafiğe kapatan grubun içerisinde yer aldığı ve olaya müdahale eden polis ekiplerine taş attığı dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütü adına suç işlemek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kanuna aykırı gösteri ve yürüyüşlere katılma, kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahtan sayılan taş ile katılmak" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Ö.İ, PKK/KCK üyesi olmadığını savunarak, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben korsan gösterileri sadece izledim. Olaylar sırasında ayağıma plastik mermi isabet edince canım yandı ve taş attım. Bunu yaptığım için çok pişmanım. Ben suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü adına suç işlemek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kanuna aykırı gösteri ve yürüyüşlere katılma, kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahtan sayılan taş ile katılmak" suçlarından toplamda 6 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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