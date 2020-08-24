Son dakika haberi... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor
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Son dakika haberi... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

24.08.2020 01:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:34

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağırıldı. 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 6 köy ve 800 hane tahliye edildi.

Yangının ulaştığı bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerinden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, geri kalanlar Adana Valiliğince Kozan'daki yurtlara yerleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden yangının boyutu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Bölgeye giriş çıkışlar jandarma tarafından kısıtlanırken, vatandaşların bölgeye girmesine izin verilmiyor.

Yangında kundaklama şüphesi

Yetkililer, yangının aynı anda birkaç farklı noktada başlaması nedeniyle kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, çıkış sebebinin söndürüldükten sonra tespit edilebileceği ifade edildi.

Bölgeye Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel tim ve komando birlikleri sevk edilirken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye yeniden başlanacağı bildirildi.

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Son dakika haberi... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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