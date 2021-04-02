Son dakika haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Son dakika haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen ve 3'ü kadın 5 şüpheliyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlılar Şule K. ve Zekiye Ö'nün polis eşlerinden sorumlu "mahrem abla" oldukları, Şule K'nin ayrıca örgütün şifreli haberleşme programlarından "Eagle" kullandığı öne sürüldü.

Diğer kadın şüpheli Nazmiye D'nin de sosyal medyadan örgüt elebaşı ile FETÖ üyeleri lehine paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi.

Polislikten ihraç edilen zanlı Cemal S'nin örgüte "himmet" adı altında para yardımında bulunduğu, evinde örgütsel toplantılar yaptığı, şüpheli Muhammet Sait Ç'nin de öğrenci evlerinden sorumlu "mahrem abi" olduğu ve ByLock'u kullandığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Nazmiye D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Cemal S. savcılıktaki ifadesinin ardından, Zekiye Ö. ve Şule K. de çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi, Muhammet Sait Ç. ise tutuklandı.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 Mart'ta düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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