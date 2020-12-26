Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı
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Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

26.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:45

Adana'da, bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da, bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğan U'nun 4 gün önce merkez Yüreğir ilçesindeki evinde başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Furkan C. (21) ve Mert Y. (20) ile maktulün ağabeyi A.U'yu (27) gözaltına aldı.

Furkan C'nin emniyetteki ifadesinde, "Silah satmak için Doğan U'nun evine gittim, bu sırada Doğan silahı denemek istediğini söyleyip havaya birçok kez ateş etti. Sesler üzerine polisin gelmesinden korktuğum için silahı Doğan'ın elinden almak isterken tabanca kazara ateş aldı ve Doğan vuruldu." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, Furkan C. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde 22 Aralık'ta başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Doğan U, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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