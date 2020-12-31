Son dakika haberi | Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon: 2 gözaltı
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Son dakika haberi | Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon: 2 gözaltı

31.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:22
Son dakika haberi | Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Adana'da, yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki 2 deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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