Son dakika haberi: Adana'da yasa dışı silah ticaretine iki tutuklama Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Adresi belirlenen Suriye uyruklu M.C. ve M.D'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların otomobilinde kalaşnikof ve şarjör ele geçirdi. Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA