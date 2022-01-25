Son dakika haberi | Adana'da yasa dışı silah ticareti yapan sanık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında polis ekiplerince sanığın merkez Seyhan ilçesindeki ikametinde yasa dışı yollardan Gaziantep, Kilis ve Hatay'dan temin edilen uzun namlulu silah ile çeşitli çap ve markada tabanca ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, sanığın bu silahları satmak suretiyle silah kaçakçılığı yaptığını aktararak, M.K'nin üzerine atılı "6136 sayılı izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.K, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kimseye silah satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "6136 sayılı izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.