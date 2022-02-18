Son dakika haberi... Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 50 şüpheliyi yakalamaya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 50 şüpheliyi yakalamaya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Son dakika haberi... Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Bahis, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title