Son dakika haberi | Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi | Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ayvat Mahallesi'nde, Eşe Yokuş'a (78) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yalnız yaşayan kadın, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangını söndürdü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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