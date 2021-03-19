Son dakika haberi: Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
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Son dakika haberi: Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı

19.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:26
Son dakika haberi: Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli Adana'da yakalanıp cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli Adana'da yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ile Hatay ağır ceza mahkemelerince hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet D'nin kentte olduğunu tespit etti.

Ekipler, şehir merkezinde bulunduğunu belirledikleri firari Mehmet D'yi operasyonla yakaladı.

Mehmet D'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asyada hesabının bulunduğu, KHK ile kapatılan örgüte müzahir bir şirkette çalıştığı öne sürüldü.

Öte yandan, Mehmet D'nin, Malatya'da üniversite eğitimi gördüğü dönemde "ev abiliği" yaptığı ve "Eğmen" kod adını kullandığı iddia edildi.

Mehmet D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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