Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

13.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:58

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Kozan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar A.Ö, B.D, A.T, F.T. ve E.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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