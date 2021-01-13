Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
13.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:58
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Kozan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlılar A.Ö, B.D, A.T, F.T. ve E.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın