Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

09.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:58

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün şafak vakti düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün şafak vakti kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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