Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün şafak vakti düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, dün şafak vakti kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner