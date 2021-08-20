Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis, ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 1216 gram esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı gerekçesiyle evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı gerekçesiyle evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kerem Ali Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Deniz Akkaya Yıldız Tilbe
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:10:55. #1.15#

title