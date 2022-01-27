Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde yaptıkları baskınlarda, reçeteyle satılması gereken 132 hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.C, A.K. ve B.B, jandarma karakoluna götürüldü.
AA / Eren Bozkurt - Güncel