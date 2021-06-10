Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adana'da bir evin bahçesinde ekilmiş 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana'da bir evin bahçesinde ekilmiş 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde ikamet eden M.T. isimli şahsın kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 500 gram kubar esrar maddesi ile boyları 5 cm ve 2.2 metre arasında değişen toplam 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli M.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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