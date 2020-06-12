Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Adana'da iki ayrı mahalleye yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

12.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:22

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ADANA - Adana'da iki ayrı mahalleye yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sümer ve Sinanpaşa mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki mahalleye eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis 23.7 gram metanfetamin, 70 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 bin 180 lira para ele geçirirken Yusuf Ö. (41), Sesin Y.(37), Serkan D.(43), Ümit U.ve Bülent K.'yı gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken Yusuf Ö. tutuklandı.

Diğer zanlılar ise mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA

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