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Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, kazalı halde bulundu.

ADANA (AA) - Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, kazalı halde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde uygulama polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 33 R 9673 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobildeki 3 şüpheli, araçla Reşatbey Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirdi.

Uygulamayı sonlandıran ekipler, aynı mahallede devriye görevi yaptıkları sırada söz konusu otomobili Stadyum Caddesi'nde kaza yapmış halde buldu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada otomobildeki 3 şüphelinin kaza sonrası aracı bırakarak kaçtıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Atatürk Caddesi, Otomobil, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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