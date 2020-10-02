Son dakika haberi: Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

02.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:22
Son dakika haberi: Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler: Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan-Yumurtalık yolu, Körkuyu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 01 AFZ 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada Hasret Y. ve araçta bulunan ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, Ömer K. ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ömer K, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Ömer K, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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