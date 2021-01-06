Son dakika haberi: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

06.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:12
Son dakika haberi: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celil Can Y. yönetimindeki 01 FCV 93 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Celil Can Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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