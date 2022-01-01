Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da polisin 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

ADANA'da polisin 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda 150 gram bonzai, 335 uyuşturucu hap, 27 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 3 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 978 TL ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberi! Adana'da 'torbacı' operasyonuna 4 tutuklama

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