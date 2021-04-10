Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
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Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu

Son dakika haberine göre Adana'da şafak operasyonunda gözaltına alınan 13 torbacı adliyeye sevk edildi.

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Adana'da şafak operasyonunda gözaltına alınan 13 torbacı adliyeye sevk edildi. Zanlıların, polise yakalanmamak için telefonda uyuşturucuya "Kübra" dedikleri öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kentte uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen zanlılara yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çalışma başlatarak torbacılar teknik ve fiziki olarak takip edildi. Polis, bu takip sırasında 86 kilo 17 gram esrar, bin 450 gram bonzai ham maddesi, 156 gram bonzai, 25,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik hap ele geçirdi. Yapılan 3 aylık takip sonunda şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında özel harekatın da olduğu yaklaşık 350 polis 7 Nisan sabahı eş zamanlı olarak 35 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis 13 zanlıyı daha gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucuya Kübra ismini verdiler"

Zanlıların daha çok Yüreğir ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlendi. Ayrıca zanlıların polise yakalanmamak için de telefonda konuşurken şifre kullandığı tespit edildi. Zanlıların uyuşturucu satışı yapacakları sırada "Kübra geldi mi", "Kübra'yı alacak mısın", "Kübra hazır gelin alın" diye şifreli konuşma yaptığı öğrenildi. Ancak polis bu şifreyi de çözerek zanlıların uyuşturucu sattığını belirledi. - ADANA

Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da torbacı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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