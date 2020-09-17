Son dakika haberi | Adana'da toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Adana'da toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde koronavirüs denetimi

Son dakika haberleri: ADANA'da halk otobüsleri ile iş yerlerinde, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Son dakika haberi | Adana'da toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde koronavirüs denetimi
17.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:10

ADANA'da halk otobüsleri ile iş yerlerinde, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Türkiye genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da halk otobüslerinde ve iş yerlerinde yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü ve Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı. Esnafları tek tek gezen Elban, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet, jandarma, zabıta ve ilgili tüm kurumlardaki görevlilerin günün her saatinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yaptığını aktaran Vali Elban, son dönemde denetimlerin daha da sıklaştırıldığını kaydetti. Elban, "Artık cezalar da ciddi anlamda uygulanmaya başlandı. Allah'a şükür ilimizde, diğer il ve ülke ortalamasına baktığımızda çok korkutucu bir durum yok. Biz istiyoruz ki kimse hastalanmasın ve hastalanmış kişiler de bunu hiç kimseye yaymasın. Tüm tedbirlerimiz ona yönelik. Sağlık ekiplerimiz her türlü tedbiri alıyor" dedi.ENDİŞE VERİCİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLElban, kafelerde, caddelerde, sokaklarda, düğünlerde ve pazar yerlerinde denetimlerin çok daha sıklaşacağını vurgulayarak "Artık uyarıyoruz, anlatıyoruz ama bundan sonra ceza daha fazla uygulanacak. Hastanelerimizde doluluk oranı çok fazla değil. Türkiye'de genel anlamda vakalardaki kıpırdanış ve bir yükseliş eğilimi bizde de oldu. Her türlü tedbirleri alıyoruz. Her türlü denetimi yapıyoruz. Kontrol tamamen bizde. Herhangi bir endişe verici durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mustafa Yusuf KANTARLI,ADANA,(DHA)
Mustafa Yusuf KANTARLI,ADANA,(DHA)
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Barış Falay Halil Sezai Candaş Tolga Işık
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Adana'da toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde koronavirüs denetimi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 14:17:12. #1.15#
title