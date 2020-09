Son dakika haberi | Adana'da toplu taşıma araçları ile iş yerlerinde koronavirüs denetimi Son dakika haberleri: ADANA'da halk otobüsleri ile iş yerlerinde, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Türkiye genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da halk otobüslerinde ve iş yerlerinde yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü ve Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı. Esnafları tek tek gezen Elban, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet, jandarma, zabıta ve ilgili tüm kurumlardaki görevlilerin günün her saatinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yaptığını aktaran Vali Elban, son dönemde denetimlerin daha da sıklaştırıldığını kaydetti. Elban, "Artık cezalar da ciddi anlamda uygulanmaya başlandı. Allah'a şükür ilimizde, diğer il ve ülke ortalamasına baktığımızda çok korkutucu bir durum yok. Biz istiyoruz ki kimse hastalanmasın ve hastalanmış kişiler de bunu hiç kimseye yaymasın. Tüm tedbirlerimiz ona yönelik. Sağlık ekiplerimiz her türlü tedbiri alıyor" dedi.ENDİŞE VERİCİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLElban, kafelerde, caddelerde, sokaklarda, düğünlerde ve pazar yerlerinde denetimlerin çok daha sıklaşacağını vurgulayarak "Artık uyarıyoruz, anlatıyoruz ama bundan sonra ceza daha fazla uygulanacak. Hastanelerimizde doluluk oranı çok fazla değil. Türkiye'de genel anlamda vakalardaki kıpırdanış ve bir yükseliş eğilimi bizde de oldu. Her türlü tedbirleri alıyoruz. Her türlü denetimi yapıyoruz. Kontrol tamamen bizde. Herhangi bir endişe verici durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA