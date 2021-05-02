Son dakika haberi | Adana'da toplu balık ölümleri
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Son dakika haberi | Adana'da toplu balık ölümleri

Son dakika haberi | Adana'da toplu balık ölümleri
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'nın Feke ilçesindeki Salam Deresi'nin kıyısında çok sayıda ölü balık bulundu.

Adana'nın Feke ilçesindeki Salam Deresi'nin kıyısında çok sayıda ölü balık bulundu.

Ortaköy Mahallesi sakinleri, su yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda ölü balıkla karşılaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, sudan numune aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Sarıoğlan, balık ölümlerini araştıracaklarını söyledi.

Öte yandan göl kıyısındaki ölü balıklar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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